Covid | monitoraggio Bambino Gesù | “Il 99% degli operatori vaccinati ha sviluppato anticorpi”

(Di giovedì 28 gennaio 2021) ROMA – A 21 giorni dalla somministrazione della prima dose del vaccino anti-SARS-CoV-2, il 99% dei vaccinati ha sviluppato anticorpi contro il virus. Sono i dati del primo monitoraggio realizzato tra gli operatori sanitari dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesu‘ dall’equipe della Medicina del Lavoro e della struttura complessa di Microbiologia, con il supporto dell’Immunologia clinica e il coordinamento della Direzione sanitaria. Lo scrive in una nota l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesu‘. Ad oggi, al Bambino Gesu’, la prima dose di vaccino e stata somministrata a quasi 3.000 operatori sanitari ‘negativi’ (ovvero mai entrati in contatto con il virus SARS CoV-2), la seconda dose a 1.425 operatori. Il monitoraggio a 21 giorni dalla prima dose ha rilevato una risposta anticorpale positiva nel 99% dei vaccinati esaminati, con la produzione di una quantita’ di anticorpi specifici (titolo anticorpale) 50 volte superiore alla soglia di negativita’. Sette giorni dopo la seconda dose, gli anticorpi sono stati sviluppati dal 100% dei vaccinati finora valutati, con un titolo anticorpale di circa 1.000 volte superiore alla soglia di negativita’, indice di elevato tasso di potenziale protezione. Positivi i dati anche sul fronte immunologico: a soli 7 giorni dalla prima somministrazione si e’ registrato un incremento delle cellule B di memoria (quelle che mantengono la produzione di anticorpi nel tempo) nell’80% dei casi e un incremento significativo delle cellule T di memoria (che coordinano l’intera risposta immunitaria contro il virus) nel 64% delle persone vaccinate. Risultati che sembrano supportare pienamente i dati epidemiologici: a partire dal 14esimo giorno dalla prima dose, cioe’ successivamente alla comparsa degli anticorpi protettivi e della memoria immunitaria, finora non è stato infatti registrato alcun caso di infezione tra gli operatori sanitari vaccinati.

