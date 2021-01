Covid, lutto nel Napoletano: è morto il medico legale Angelo Mascolo (Di giovedì 28 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il Dott. Angelo Mascolo, specialista in Medicina legale e Tossicologia Forense presso la Napoli 3 Sud a Castellammare di Stabia non ce l’ha fatta. Il medico, originario di Gragnano, è morto a 65 anni all’ospedale Monaldi di Napoli nella giornata di ieri dopo essere risultato in precedenza positivo al coronavirus. “Un professionista ben voluto da tutti, una persona affabile e dotata di un sottile humor che non guastava mai in ogni occasione” ricordano oggi dall’Associazione Nessuno Tocchi Ippocrate. . L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 28 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il Dott., specialista in Medicinae Tossicologia Forense presso la Napoli 3 Sud a Castellammare di Stabia non ce l’ha fatta. Il, originario di Gragnano, èa 65 anni all’ospedale Monaldi di Napoli nella giornata di ieri dopo essere risultato in precedenza positivo al coronavirus. “Un professionista ben voluto da tutti, una persona affabile e dotata di un sottile humor che non guastava mai in ogni occasione” ricordano oggi dall’Associazione Nessuno Tocchi Ippocrate. . L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Il medico, originario di Gragnano, è morto a 65 anni all'ospedale Monaldi di Napoli dopo essere risultato in precedenza positivo al coronavirus ...

