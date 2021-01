Covid: le Regioni sperano nel giallo, domani il monitoraggio (Di giovedì 28 gennaio 2021) Dalla Liguria al Veneto fino alla Sicilia: diverse Regioni sperano di cambiare colore domenica prossima. Dalla Liguria al Veneto fino alla Sicilia: diverse Regioni sperano di cambiare colore domenica prossima anche se il bollettino giornaliero del ministero della Salute registra un balzo in avanti dei nuovi casi: oltre 15mila nelle 24 ore, un dato che non si registrava da più di dieci giorni. Per avere il quadro più chiaro bisognerà attendere il monitoraggio di domani, con i dati relativi alla settimana dal 18 al 24 gennaio aggiornati ad oggi, ma i numeri analizzati dalla cabina di regia la settimana scorsa, se confermati, porterebbero diverse Regioni in una fascia con minori restrizioni. Con una premessa, però. Per passare alla fascia di rischio più bassa – ad ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 28 gennaio 2021) Dalla Liguria al Veneto fino alla Sicilia: diversedi cambiare colore domenica prossima. Dalla Liguria al Veneto fino alla Sicilia: diversedi cambiare colore domenica prossima anche se il bollettino giornaliero del ministero della Salute registra un balzo in avanti dei nuovi casi: oltre 15mila nelle 24 ore, un dato che non si registrava da più di dieci giorni. Per avere il quadro più chiaro bisognerà attendere ildi, con i dati relativi alla settimana dal 18 al 24 gennaio aggiornati ad oggi, ma i numeri analizzati dalla cabina di regia la settimana scorsa, se confermati, porterebbero diversein una fascia con minori restrizioni. Con una premessa, però. Per passare alla fascia di rischio più bassa – ad ...

Agenzia_Ansa : #Iss: 'Da maggio segnalati alla #Lombardia 54 errori. In 36 settimane nessuna anomalia di tale entità da altre regi… - SkyTG24 : Basilicata verso il bianco, Lombardia in giallo: le regioni che potrebbero cambiare colore - Agenzia_Italia : 'Regioni e Governo hanno un comportamento criminale sui dati Covid', dice Marco Cappato - GazzettaDellaSc : Covid-19, zona rossa, arancione e gialla: domani il monitoraggio. Da domenica regioni potrebbero cambiare colore… - LeggiOggi_it : #COVID Da domenica 31 diverse #Regioni potrebbero cambiare colore. Ecco la nuova possibile mappa in arrivo ?? -