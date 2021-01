Covid, le news. Scontro Ue-AstraZeneca, in Italia fatte 293.500 seconde dosi. DIRETTA (Di giovedì 28 gennaio 2021) Bruxelles chiede lo svincolo dalla clausola di segretezza per pubblicare il contratto con AstraZeneca. Sarebbe attesa per domani la decisione Ema sul vaccino AstraZeneca. In Italia sono state finora 1,6 milioni le somministrazioni eseguite, di cui 293.500 seconde dosi. Da ReiThera in estate 100 milioni di dosi. Il tasso di positività risale al 5,1%. Altri 467 i decessi Leggi su tg24.sky (Di giovedì 28 gennaio 2021) Bruxelles chiede lo svincolo dalla clausola di segretezza per pubblicare il contratto con. Sarebbe attesa per domani la decisione Ema sul vaccino. Insono state finora 1,6 milioni le somministrazioni eseguite, di cui 293.500. Da ReiThera in estate 100 milioni di. Il tasso di positività risale al 5,1%. Altri 467 i decessi

