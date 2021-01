Covid | le news Il bollettino | 14 372 contagi su 275 179 tamponi | 492 decessi DIRETTA

Leggi su tg24.sky

(Di giovedì 28 gennaio 2021) I dati del ministero della Salute registrano un tasso positivi/test (molecolare e antigenici) del 5,2%. Bruxelles chiede lo svincolo dalla clausola di segretezza per pubblicare il contratto con AstraZeneca. Sarebbe attesa per domani la decisione Ema sul vaccino AstraZeneca. In Italia sono state finora 1,6 milioni le somministrazioni eseguite, di cui 293.500 seconde dosi. Da ReiThera in estate 100 milioni di dosi