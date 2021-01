Covid, le news. Bollettino di oggi: 14.372 contagi su 275.179 tamponi, 492 decessi (Di venerdì 29 gennaio 2021) I dati del ministero della Salute registrano un tasso positivi/test (molecolari e antigenici) del 5,2%. Calano terapie intensive (-64) e ricoveri ordinari(-383). Bruxelles chiede lo svincolo dalla clausola di segretezza per pubblicare il contratto con AstraZeneca. Sarebbe attesa per domani la decisione Ema sul vaccino AstraZeneca. In Italia sono state finora 1,6 milioni le somministrazioni eseguite, di cui 293.500 seconde dosi. Da ReiThera in estate 100 milioni di dosi Leggi su tg24.sky (Di venerdì 29 gennaio 2021) I dati del ministero della Salute registrano un tasso positivi/test (molecolari e antigenici) del 5,2%. Calano terapie intensive (-64) e ricoveri ordinari(-383). Bruxelles chiede lo svincolo dalla clausola di segretezza per pubblicare il contratto con AstraZeneca. Sarebbe attesa per domani la decisione Ema sul vaccino AstraZeneca. In Italia sono state finora 1,6 milioni le somministrazioni eseguite, di cui 293.500 seconde dosi. Da ReiThera in estate 100 milioni di dosi

Due settimane in classe e due con didattica a distanza, due fasce orarie d’ingresso (alle 8 e alle 10), lezioni anche di sabato, campagne di sensibilizzazione rivolte agli ...

Spoleto, mozione di sfiducia al sindaco nel consiglio comunale dell'11 febbraio

La conferenza dei capigruppo ha deciso all'unanimità di calendarizzare per giovedì 11 febbraio la discussione in consiglio comunale ...

Due settimane in classe e due con didattica a distanza, due fasce orarie d'ingresso (alle 8 e alle 10), lezioni anche di sabato, campagne di sensibilizzazione rivolte agli studenti. La conferenza dei capigruppo ha deciso all'unanimità di calendarizzare per giovedì 11 febbraio la discussione in consiglio comunale sulla mozione di sfiducia al sindaco.