Covid | le news Bollettino di oggi | 14 372 contagi su 275 179 tamponi | 492 decessi LIVE

(Di giovedì 28 gennaio 2021) I dati del ministero della Salute registrano un tasso positivi/test (molecolari e antigenici) del 5,2%. Calano terapie intensive (-64) e ricoveri ordinari(-383). Bruxelles chiede lo svincolo dalla clausola di segretezza per pubblicare il contratto con AstraZeneca. Sarebbe attesa per domani la decisione Ema sul vaccino AstraZeneca. In Italia sono state finora 1,6 milioni le somministrazioni eseguite, di cui 293.500 seconde dosi. Da ReiThera in estate 100 milioni di dosi

Nel Lazio da lunedì 1 febbraio le persone con età pari o superiore ad 80 anni potranno prenotare il proprio vaccino anti Covid-19 in modalità online sul sito ...ROME, JAN 28 - One Italian region, Friuli Venezia Giulia, and the autonomous province of Bolzano, were dark red in the new map of COVID-19 contagion rates released by the European Centre for Disease P ...