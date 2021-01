Covid | la Ue prolunga al 31 dicembre il piano degli aiuti di Stato

(Di giovedì 28 gennaio 2021) La Commissione europea ha deciso dire fino al 31lo schema temporaneo didipredisposto a marzo 2020 per sostenere le economie dell'Unione durante la pandemia. Il ...

Anche l'Ue ha deciso di adottare il sistema a fasce per gli spostamenti. Tre regioni italiane sono finite in rosso scuro ...La Commissione europea ha deciso di prolungare fino al 31 dicembre lo schema temporaneo di aiuti di Stato predisposto a marzo 2020 per sostenere le economie dell'Unione durante la pandemia. Il sostegn ...