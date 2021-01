Covid, in Lombardia l'11% dei sanitari non si è vaccinato. Per gli ultra 80enni si slitta a fine marzo (Di giovedì 28 gennaio 2021) Strada in salita per il piano vaccinale regionale anti - Covid , con le operazioni a rilento e uno slittamento per gli over 80 a fine marzo. Non sono solo i ritardi delle consegne delle dosi a creare ... Leggi su leggo (Di giovedì 28 gennaio 2021) Strada in salita per il piano vaccinale regionale anti -, con le operazioni a rilento e unomento per gli over 80 a. Non sono solo i ritardi delle consegne delle dosi a creare ...

Agenzia_Ansa : #Iss: 'Da maggio segnalati alla #Lombardia 54 errori. In 36 settimane nessuna anomalia di tale entità da altre regi… - Corriere : Lombardia e indice Rt, l’Iss: «Da maggio a oggi abbiamo segnalati alla Regione 54 errori nei dati» - SkyTG24 : Basilicata verso il bianco, Lombardia in giallo: le regioni che potrebbero cambiare colore - smilypapiking : RT @monacelt: Solo io penso che sia una cosa indegna? Vaccini anti covid, c'è chi dice no: in Lombardia l'11% del personale sanitario rifi… - Affaritaliani : Lombardia, i numeri migliorano Da domenica in zona gialla? -