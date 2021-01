Covid: furbetti del vaccino, in Sicilia 9 su 10 (Di giovedì 28 gennaio 2021) Pesante denuncia sui furbetti del vaccino da parte del vice presidente della Commissione Sanità all’Ars, Carmelo Pullara. “Secondo i controlli dei Nas – spiega Pullara – su 540 dosi sotto osservazione in Italia, ben 497 sono Siciliane. Oltre i casi di Ragusa, nel palermitano, all’ospedale Madonna dell’Alto di Petralia Sottana, su 1.121 vaccinazioni eseguite fino Leggi su ilmattinodisicilia (Di giovedì 28 gennaio 2021) Pesante denuncia suidelda parte del vice presidente della Commissione Sanità all’Ars, Carmelo Pullara. “Secondo i controlli dei Nas – spiega Pullara – su 540 dosi sotto osservazione in Italia, ben 497 sonone. Oltre i casi di Ragusa, nel palermitano, all’ospedale Madonna dell’Alto di Petralia Sottana, su 1.121 vaccinazioni eseguite fino

myrtamerlino : Oltre 400mila persone risultano vaccinate ma non appartengono al 'personale sanitario'. Molte di loro non hanno in… - ilmattinodisici : Covid: furbetti del vaccino, in Sicilia 9 su 10 - infoitsalute : Covid, Carmelo Pullara: 'Troppi furbetti del vaccino, Musumeci e Razza vigilino' - PrimaStampa_eu : Furbetti del vaccino Covid a Ragusa, svelati nomi dirigenti a Piazzapulita su LA7, di giornalisti e figli di medici… - Liana65169804 : Furbetti del vaccino, nove su dieci sono in Sicilia -

Ultime Notizie dalla rete : Covid furbetti Vaccini anti-Covid, caccia ai furbetti: Asl sarde obbligate a dare tutti i nomi SardiniaPost Covid: furbetti del vaccino, in Sicilia 9 su 10

Pesante denuncia sui furbetti del vaccino da parte del vice presidente della Commissione Sanità all’Ars, Carmelo Pullara. "Secondo i controlli dei Nas - ...

Calcio a 5, scatta il nuovo protocollo sanitario

Da questo sabato scatta la variazione al Protocollo della LND, la Divisione C5 con comunicato ufficiale ha finalmente sancito l’ufficialità per cui tutte le società dei campionati nazionali dovranno o ...

Pesante denuncia sui furbetti del vaccino da parte del vice presidente della Commissione Sanità all’Ars, Carmelo Pullara. "Secondo i controlli dei Nas - ...Da questo sabato scatta la variazione al Protocollo della LND, la Divisione C5 con comunicato ufficiale ha finalmente sancito l’ufficialità per cui tutte le società dei campionati nazionali dovranno o ...