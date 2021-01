Covid, ecco quali Regioni cambiano colore da domenica: Veneto, Liguria e Emilia Romagna verso la zona gialla (Di giovedì 28 gennaio 2021) Diverse Regioni sperano di cambiare colore domenica. Per avere il quadro più chiaro bisognerà attendere il monitoraggio di venerdì , con i dati relativi alla settimana dal 18 al 24 gennaio aggiornati ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 28 gennaio 2021) Diversesperano di cambiare. Per avere il quadro più chiaro bisognerà attendere il monitoraggio di venerdì , con i dati relativi alla settimana dal 18 al 24 gennaio aggiornati ...

MediasetTgcom24 : Covid, ecco quali Regioni cambiano colore da domenica: Veneto e Liguria verso la zona gialla #covid… - fattoquotidiano : CONSULTAZIONI CON PLEXIGLASS Ecco tutte le misure di sicurezza al Quirinale [Leggi] - Agenzia_Ansa : Individuati i componenti del sistema immunitario che un #vaccino anti-#Covid dovrebbe sollecitare per risultare vin… - gianfrancocapo1 : RT @romatoday: Il vaccino per gli over 80 a Roma e nel Lazio: ecco come fare per prenotarsi - qn_giorno : #covid #zonagialla #zonaarancione Nonostante la settimana già passata per errore in zona rossa, la regione non potr… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid ecco Covid, ecco la rete di scienziati che sequenzierà il coronavirus Il Fatto Quotidiano Coronavirus, in Sicilia 994 nuovi contagiati: 1.811 guariti, 37 morti. Calano i ricoveri

I tamponi sono 22.761 dei quali 10.929 molecolari. In ospedate 33 pazienti in meno per un totale di 1.620. Terapie intensive a quota 215 (-17) con sette nuovi ...

Sanremo 2021, Cts ribadisce perplessità, ecco per quali motivi

Sanremo 2021 resta in dubbio. Il Comitato tecnico-scientifico ribadisce le perplessità sull'evento, mentre Amadeus pensa alle dimissioni ...

I tamponi sono 22.761 dei quali 10.929 molecolari. In ospedate 33 pazienti in meno per un totale di 1.620. Terapie intensive a quota 215 (-17) con sette nuovi ...Sanremo 2021 resta in dubbio. Il Comitato tecnico-scientifico ribadisce le perplessità sull'evento, mentre Amadeus pensa alle dimissioni ...