Covid: domani il monitoraggio e la Sicilia punta sull’arancione (Di giovedì 28 gennaio 2021) Sono 994 i nuovi positivi al Covid 19 in Sicilia, su 22.761 tamponi processati con una incidenza del 4,3%. L’isola è settima per contagio dopo la Lombardia, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Piemonte e Puglia. Le vittime sono state 37 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 3.371. Gli attualmente positivi sono 46.176, con Leggi su ilmattinodisicilia (Di giovedì 28 gennaio 2021) Sono 994 i nuovi positivi al19 in, su 22.761 tamponi processati con una incidenza del 4,3%. L’isola è settima per contagio dopo la Lombardia, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Piemonte e Puglia. Le vittime sono state 37 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 3.371. Gli attualmente positivi sono 46.176, con

Agenzia_Ansa : #Covid: le #Regioni sperano nel #giallo, domani il #monitoraggio. Dalla Liguria al Veneto fino alla Sicilia: divers… - Agenzia_Ansa : #Covid, attesa per domani la decisione dell'#Ema sul #vaccino #AstraZeneca. Il Comitato per i farmaci ad uso umano… - forumJuventus : De Ligt guarito dal Covid, sarà convocato per #JuveBologna ? - ilmattinodisici : Covid: domani il monitoraggio e la Sicilia punta sull’arancione - SignorAldo : RT @jeffsheehan: @ispionline @franciungaro @mokarabika @frarocchetti @Alegili89 Come è stato indicato dai leader di @Davos, ci sono vere sf… -