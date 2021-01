Covid, D’Amato: “Lazio in condizione di tornare zona gialla, deciderà il ministero” (Di giovedì 28 gennaio 2021) ROMA – “Entro il 15 febbraio apriremo altri 75 posti letto in terapia intensiva tra l’Umberto I, il San Giovanni e il Pertini. Qui ci sara’ un modulo esterno, e’ quasi pronto”. Lo ha detto l’assessore regionale alla Sanita’, Alessio D’Amato, in un’intervista sul Messaggero. La decisione di aumentare i posti letto e’ legata al rischio di una terza ondata. LAZIO ZONA GIALLA Leggi su dire (Di giovedì 28 gennaio 2021) ROMA – “Entro il 15 febbraio apriremo altri 75 posti letto in terapia intensiva tra l’Umberto I, il San Giovanni e il Pertini. Qui ci sara’ un modulo esterno, e’ quasi pronto”. Lo ha detto l’assessore regionale alla Sanita’, Alessio D’Amato, in un’intervista sul Messaggero. La decisione di aumentare i posti letto e’ legata al rischio di una terza ondata. LAZIO ZONA GIALLA

