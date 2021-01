Covid, bonus affitto fino a 1200 euro: come funziona. Requisiti e beneficiari (Di giovedì 28 gennaio 2021) Arriva il bonus affitto. Si tratta di una nuova misura introdotta dalla Legge di Bilancio 2021 per contrastare l’emergenza economica da Covid-19. Il beneficio consente ai locatori di ridurre il prezzo dell’affito ottenendo in cambio un rimborso massimo di 1200 euro. bonus affitto 2021: come funziona Il proprietario dell’immobile che vuole ridurre il prezzo del L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 28 gennaio 2021) Arriva il. Si tratta di una nuova misura introdotta dalla Legge di Bilancio 2021 per contrastare l’emergenza economica da-19. Il beneficio consente ai locatori di ridurre il prezzo dell’affito ottenendo in cambio un rimborso massimo di2021:Il proprietario dell’immobile che vuole ridurre il prezzo del L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Ultime Notizie dalla rete : Covid bonus Puglia, bonus Covid di circa 63 euro per turno anche per personale 118 La Gazzetta del Mezzogiorno In città richiesti 35mila buoni taxi

A Milano dal 18 agosto al 31 dicembre 2020 sono stati usati 32 mila buoni taxi messi a disposizione dal Comune durante l’emergenza Covid per usare le auto pubbliche a tariffe agevolate. Il servizio - ...

Maestri di sci, sollievo Un bonus anche per loro

La Regione Toscana riconosce un sostegno economico di 800 eu ai professionisti iscritti all’Albo e che lavorano in modo continuativo ...

