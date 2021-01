Covid-19, 24 nuovi positivi tra studenti e docenti nelle scuole di Napoli (Di giovedì 28 gennaio 2021) Sono 24 i nuovi positivi al Covid registrati nelle scuole di Napoli. Venti studenti e quattro insegnanti sono risultati positivi al tampone. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 28 gennaio 2021) Sono 24 ialregistratidi. Ventie quattro insegnanti sono risultatial tampone. L'articolo .

Agenzia_Ansa : #Covid-19 Mosca annulla le restrizioni, tutto come prima. In Russia 17.741 nuovi casi, 'il minimo dal 29 ottobre'… - riotta : I nuovi poveri italiani. Una inchiesta della redazione @Zeta_Luiss sulla fame post #COVID seguitela @ODG_CNOG - MediasetTgcom24 : Covid: oggi 14.372 nuovi casi con 275.179 tamponi e 492 decessi - Alertswiss : RT @BAG_OFSP_UFSP: #CoronaInfoCH Rapporto sulla situazione epidemiologica in CH e FL – 3a sett. (18. - 24.01.2021) Nella 3a settimana in CH… - bizcommunityit : Covid-19, il bollettino di giovedì 28 gennaio: 14.372 nuovi casi. I morti sono 492 -