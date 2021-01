Covid, 16 Regioni diventano forse gialle e 5 arancioni (Di giovedì 28 gennaio 2021) Valentina Dardari Dalla prossima domenica i colori potrebbero cambiare. Una Regione rischia però di rimanere ancora rossa Da domenica prossima, 31 gennaio, 16 delle nostre Regioni italiane e province potrebbero essere in zona gialla. Arrivando quindi a ben 10 in più rispetto alla settimana precedente. Cinque rientrerebbero invece nella fascia arancione anche se, una di queste, rischia di restare rossa. I numeri dei contagi si sono ridotti forse anche grazie alle misure di prevenzione che gli italiani hanno tenuto durante il periodo delle festività natalizie. Metà delle Regioni diventano gialle Infatti, come riportato da Repubblica, venerdì prossimo la Cabina di regia prenderà in considerazione la settimana che va dal 18 al 24 gennaio, con un calo dei positivi di circa il 18%. I numeri ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 28 gennaio 2021) Valentina Dardari Dalla prossima domenica i colori potrebbero cambiare. Una Regione rischia però di rimanere ancora rossa Da domenica prossima, 31 gennaio, 16 delle nostreitaliane e province potrebbero essere in zona gialla. Arrivando quindi a ben 10 in più rispetto alla settimana precedente. Cinque rientrerebbero invece nella fascia arancione anche se, una di queste, rischia di restare rossa. I numeri dei contagi si sono ridottianche grazie alle misure di prevenzione che gli italiani hanno tenuto durante il periodo delle festività natalizie. Metà delleInfatti, come riportato da Repubblica, venerdì prossimo la Cabina di regia prenderà in considerazione la settimana che va dal 18 al 24 gennaio, con un calo dei positivi di circa il 18%. I numeri ...

Agenzia_Ansa : #Iss: 'Da maggio segnalati alla #Lombardia 54 errori. In 36 settimane nessuna anomalia di tale entità da altre regi… - SkyTG24 : Basilicata verso il bianco, Lombardia in giallo: le regioni che potrebbero cambiare colore - Agenzia_Italia : 'Regioni e Governo hanno un comportamento criminale sui dati Covid', dice Marco Cappato - Luca_Zunino : Coronavirus: mezza Italia vede la zona gialla, solo cinque regioni in arancione. Le proiezioni per la prossima sett… - PaoloBersani : @Corriere @nzingaretti @sbonaccini @dpcgov @robersperanza @skytg24 Più #regioni rimangono in #zonaarancione, meno P… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Regioni "Regioni e Governo hanno un comportamento criminale sui dati Covid", dice Marco Cappato AGI - Agenzia Italia Coronavirus. Nuovi cambi di colore in Italia: aumenteranno le Regioni gialle?

I dati e le news sulla pandemia in Italia e nel Mondo e sulle vaccinazioni in attesa del bollettino ufficiale del 28 gennaio 2021.

Zona gialla: Rt e altri parametri per cambio di colore e regole meno rigide

Contano anche incidenza e occupazione di terapie intensive e altri reparti Covid. I dati che 'promuovono' e quelli che condannano alla zona arancione ...

I dati e le news sulla pandemia in Italia e nel Mondo e sulle vaccinazioni in attesa del bollettino ufficiale del 28 gennaio 2021.Contano anche incidenza e occupazione di terapie intensive e altri reparti Covid. I dati che 'promuovono' e quelli che condannano alla zona arancione ...