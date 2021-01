Covid | 14 372 i nuovi casi | 492 i decessi Quali regioni rischiano di restare “arancioni”

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Sono 14.372 i contagi da coronavirus in Italia su 275.179 test effettuati, tra antigenici e tamponi molecolari. È quanto emerge dal bollettino di oggi, giovedì 28 gennaio. I morti sono 492 da ieri. I vaccinati sono 1.653.027. La regione con il più alto numero di infezioni giornaliero è la Lombardia, seguito da Campania ed Emilia Romagna. Il tasso di positività è pari al 5,2%. Calano i pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono 2.288 in totale (-64). Medici e farmacisti Salgono a 303 i medici morti in Italia. L’ultima vittima segnalata dalla Federazione nazionale Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri (Fnomceo) è Antonino Iabichino, 65 anni, dermatologo di Modica. Si allunga anche la lista dei farmacisti morti per-19, che conta ora 25 vittime. In totale sono 2.515.507 idi Coronavirus registrati in Italia dall’inizio dell’emergenza ...