Cotto e Mangiato ricetta 28 Gennaio 2021: sformato di verza e patate

Come si prepara lo sformato verza e patate? Ce lo insegna Tessa Gelisio a Cotto e Mangiato.

La ricetta

Per preparare questo sformato avrai bisogno di:
700 grammi di patate
700 grammi di verza
Bree
1 uovo
Formaggio grattugiato
Pangrattato

Procedimento

Lessare le patate e la verza insieme (dando precedenza di qualche minuto alle patate) e lasciar cuocere. In una ciotola poi schiacciare insieme le due verdure sbattere un uovo e versare ilal formaggio grattugiato. Mischiare tutto. Prendere una terrina, fare uno strato di pangrattato, versare metà del composto, appoggiare le fette di bree e versare il resto del composto. Spolverata di pangrattato e poi in forno a 180 gradi ...

Aggiungete successivamente il riso, fate tostare e sfumate con il vino bianco. Allungate con il brodo vegetale fatto semplicemente con sedano cipolla e carota. Fuori fuoco mantecate con il formaggio g ...

