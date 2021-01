Costa | Storni | Raveggi | dialoghi online con il Teatro della Toscana sul mondo che viene

Ultime Notizie dalla rete : Costa Storni

Globalist.it

Mappe di un mondo nuovo Mappe di un mondo nuovo è il format di dialogo in streaming che la Fondazione Teatro della Toscana inaugura per costruire un “ sistema di orientamento ...Mappe di un mondo nuovo è il format di dialogo in streaming che la Fondazione Teatro della Toscana inaugura per costruire un “sistema di orientamento” su ...