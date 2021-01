Così Reddit ha fatto perdere miliardi di dollari ai fondi d’investimento - grazie a GameStop

Leggi su it.mashable

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Una scommessa suhavolare in Borsai microinvestitori hanno sfidato le tendenze ribassiste degli investitori Da qualche anno, sul web circola una battuta dura a morire: il mercato azionario è soltanto astrologia per uomini bianchi. E a seguire le peripezie del prezzo delle azioni diquesta settimana, è difficile biasimare chi la pensa - seppur ironicamente -. Visione familiare per chiunque abbia frequentato …