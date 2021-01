Cos’è l’astigmatismo | cause rimedi e sintomi

Leggi su dailynews24

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Differentemente da altre patologie degli occhi, come ad esempio la miopia, la presbiopia, nella curvatura della cornea è disomogenea, ovvero non è uguale in tutti i meridiani. Tale variazione di curvatura fa si che la cornea degli occhi non sia perfettamente sferica e di conseguenza il cosiddetto potere del diottro oculare non è omogeneo L'articolo