Cos'è la Blue Beauty e perché salvaguardare l'ambiente fa (finalmente) tendenza (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il nuovo anno sembra essere il momento giusto per riflettere sulla Blue Beauty e su cos'è questa nuova tendenza del mondo della cosmetica che salverà il pianeta dall'essere sommerso dalla plastica. Ecco come la bellezza blu cambierà il mondo Tutto ebbe inizio con la Green Beauty, sempre più attenta alla sostenibilità delle formule. Poi fu la volta del movimento Clean, focalizzato sulla non tossicità degli ingredienti, e infine della Safe Beauty, completamente concentrata sulla sicurezza dei cosmetici. La strada verso una bellezza sostenibile ed eco-friendly, però, è ancora lunga e la Blue Beauty è solo l'ultimo tassello del puzzle.

