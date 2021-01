"Cosa so". Lite Magalli-Volpe, il grande della tv rivela un retroscena su I Fatti Vostri (e non solo) (Di giovedì 28 gennaio 2021) Le sue interviste sono insoLite, ma Michele Guardì - uno dei padri fondatori della televisione d'intrattenimento - si lascia andare ad un'intervista fiume rilasciata a Il fatto quotidiano. Su Ra2,l'inossidabile Michele (mente, cuore voce del Comitato di piazza Italia) mette in riga anche il critico Aldo Grasso. “Io non entro in confronto con Aldo Grasso che ha una amarezza esistenziale, esprime dei giudizi personali. Non mi interessa quello che dice, a me interessa fare una televisione che rispetti le famiglie. La critica può dire quello che vuole ma io voglio raggiungere le madri di famiglia, i figli, voglio parlare al cuore della gente. Se questo a qualche critico non piace mi dispiace per il critico ma mi fa piacere per me”, puntualizza il regista dei Fatti Vostri contro il critico televisivo che ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 28 gennaio 2021) Le sue interviste sono inso, ma Michele Guardì - uno dei padri fondatoritelevisione d'intrattenimento - si lascia andare ad un'intervista fiume rilasciata a Il fatto quotidiano. Su Ra2,l'inossidabile Michele (mente, cuore voce del Comitato di piazza Italia) mette in riga anche il critico Aldo Grasso. “Io non entro in confronto con Aldo Grasso che ha una amarezza esistenziale, esprime dei giudizi personali. Non mi interessa quello che dice, a me interessa fare una televisione che rispetti le famiglie. La critica può dire quello che vuole ma io voglio raggiungere le madri di famiglia, i figli, voglio parlare al cuoregente. Se questo a qualche critico non piace mi dispiace per il critico ma mi fa piacere per me”, puntualizza il regista deicontro il critico televisivo che ...

