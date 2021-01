Cortina pronta per Mondiali sci, Roda “Obiettivo più di tre medaglie” (Di giovedì 28 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – E’ cominciato il countdown verso i Mondiali di sci alpino di Cortina 2021, al via domenica 7 febbraio con la cerimonia d’apertura. Un evento inseguito per anni dalla località veneta e poi messo a rischio dalla pandemia. “Io non ho mai avuto paura, magari un pò di preoccupazione nella prima fase”, ha spiegato il sindaco di Cortina Gianpietro Ghedina nella conferenza stampa virtuale organizzata a dieci giorni dall’inizio dei Mondiali. “Non ci siamo mai demoralizzati – ha aggiunto Alessandro Benetton, presidente della Fondazione Cortina 2021 – Abbiamo sempre guardato avanti e oggi siamo vicini all’esame: i conti si faranno alla fine, ma siamo pronti per l’ultimo sforzo”.”Cortina è una grande cartolina e già questo dà valore all’evento – ha rimarcato il presidente della ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 28 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – E’ cominciato il countdown verso idi sci alpino di2021, al via domenica 7 febbraio con la cerimonia d’apertura. Un evento inseguito per anni dalla località veneta e poi messo a rischio dalla pandemia. “Io non ho mai avuto paura, magari un pò di preoccupazione nella prima fase”, ha spiegato il sindaco diGianpietro Ghedina nella conferenza stampa virtuale organizzata a dieci giorni dall’inizio dei. “Non ci siamo mai demoralizzati – ha aggiunto Alessandro Benetton, presidente della Fondazione2021 – Abbiamo sempre guardato avanti e oggi siamo vicini all’esame: i conti si faranno alla fine, ma siamo pronti per l’ultimo sforzo”.”è una grande cartolina e già questo dà valore all’evento – ha rimarcato il presidente della ...

