Corruzione | sei arresti al tribunale di Brindisi | tra loro anche due magistrati

(Di giovedì 28 gennaio 2021) BARI – Associazione per delinquere finalizzata alla corruzione in atti giudiziari: è l’accusa su cui si basa l’indagine della procura di Potenza che ha travolto il tribunale fallimentare di Brindisi. Nel registro degli indagati sono state iscritte una ventina di persone mentre i finanzieri ne hanno arrestate sei, di cui tre ai domiciliari. Tra loro ci sono anche due magistrati.

Sono tre i magistrati coinvolti nell'inchiesta della Procura di Potenza, che stamattina ha portato all'esecuzione di sei ordinanze di custodia cautelare per associazione a delinquere finalizzata alla ...BRINDISI- Sono ben 21 le persone finite sotto inchiesta con l’accusa di associazione a delinquere finalizzata alla corruzione in atti giudiziari. Per tre di queste, questa mattina, con un’operazione g ...