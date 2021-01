Coronavirus | Spahn | ' in Germania almeno altre dieci settimane di carenza vaccini' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Berlino, 28 gen. (Adnkronos) -fino ad aprile, innon ci sarà il numero sufficiente dicontro il covid sulla cui base sono stati definiti i programmi della campagna vaccinale. "Abbiamo ancoradi", ha affermato il ministro della Sanità, Jens, in un tweet in cui ha chiesto un vertice con le società farmaceutiche, i produttori del vaccino ed esponenti politici dei diversi Paesi per individuare i diversi aspetti delle forniture e come accelerarle. "Vedremo come cercare di sostenere l'industria. Abbiamo di fronte a noidifficili. Dobbiamo usare questo tempo per lavorare insieme".