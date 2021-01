Coronavirus, per Ecdc tre regioni italiane sono “rosso scuro”. Fedriga: “Vergognoso, mai state in zona rossa” (Di giovedì 28 gennaio 2021) L’annuncio era stato fatto nei giorni scorsi, ma da oggi la mappa è online. Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) ha pubblicato la cartina dell’Europa che contrassegna in “rosso scuro” Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna, oltre alla provincia autonoma di Bolzano. Un colore che indica le aree in cui il virus circola a livelli molto elevati, con il tasso di notifica dei casi superiore a 500 ogni 100mila persone. I colori simulano l’applicazione della raccomandazione sulle restrizioni di viaggio interne all’Ue alla mappa dell’Ecdc. Secondo la raccomandazione, che mira a contrastare la diffusione delle nuove varianti di Sars-CoV-2, per chi proviene da una regione ‘rosso scuro’ gli Stati membri dovrebbero richiedere di effettuare un test prima ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 28 gennaio 2021) L’annuncio era stato fatto nei giorni scorsi, ma da oggi la mappa è online. Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie () ha pubblicato la cartina dell’Europa che contrassegna in “” Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna, oltre alla provincia autonoma di Bolzano. Un colore che indica le aree in cui il virus circola a livelli molto elevati, con il tasso di notifica dei casi superiore a 500 ogni 100mila persone. I colori simulano l’applicazione della raccomandazione sulle restrizioni di viaggio interne all’Ue alla mappa dell’. Secondo la raccomandazione, che mira a contrastare la diffusione delle nuove varianti di Sars-CoV-2, per chi proviene da una regione ‘’ gli Stati membri dovrebbero richiedere di effettuare un test prima ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus per Coronavirus, oggi. Aifa: vaccino italiano pronto a settembre. Speranza: lo Stato entra in Reithera Il Sole 24 ORE Isolati in Liguria 3 casi di variante inglese Covid: “Hanno avuto contatti con il Regno Unito”

Sono stati isolati in Liguria tre casi di variante inglese Covid. Lo ha annunciato il direttore del dipartimento di Igiene del Policlinico San Martino Giancarlo Icardi: “Hanno avuto contatti con il Re ...

