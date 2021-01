Coronavirus, oltre 1300 nuovi positivi in Campania: altri 35 i decessi registrati (Di giovedì 28 gennaio 2021) Ancora 46 nuovi casi a Torre Annunziata: la situazione 28 gennaio 2021 I genitori possono scegliere la DAD, svolta di De Luca per la scuola: la raccomandazione 28 gennaio 2021 Covid a Castellammare, ... Leggi su napolitoday (Di giovedì 28 gennaio 2021) Ancora 46casi a Torre Annunziata: la situazione 28 gennaio 2021 I genitori possono scegliere la DAD, svolta di De Luca per la scuola: la raccomandazione 28 gennaio 2021 Covid a Castellammare, ...

ricpuglisi : 'Le politiche proposte da Alesina sono fortemente corresponsabili degli oltre 86.000 morti da coronavirus in Italia… - RegioneER : #Coronavirus, in @RegioneER su oltre 29mila tamponi, 1.265 nuovi positivi (4,3%). 1.774 guariti, casi attivi e ric… - RegioneER : #sanitaER #coronavirus. In @RegioneER su 21.825 tamponi, 1.208 nuovi positivi, di cui 548 asintomatici da screening… - LucaNameiswolf : RT @ricpuglisi: 'Le politiche proposte da Alesina sono fortemente corresponsabili degli oltre 86.000 morti da coronavirus in Italia'. Comp… - Rossell73039474 : RT @freedoom191: #AntonioMartino economista ed ex ministro:la pandemia è una balla colossale. La spagnola fece milioni di morti,il coronav… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus oltre Coronavirus in Piemonte, oltre 1000 nuovi casi. Ma i ricoverati scendono di 98 unità La Stampa Coronavirus: Un decesso a Imola, in Italia indice di positività al 5,2%, 14.372 positivi

Da domenica le nuove zone, Emilia Romagna verso la gialla. 492 decessi a livello nazionale, 56 in regione con 1.256 casi.

Coronavirus Lazio, 1.263 nuovi contagi e 43 morti: il bollettino

(Adnkronos) - Sono 1.263 i nuovi contagi da Coronavirus nel Lazio secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 43 morti ...

Da domenica le nuove zone, Emilia Romagna verso la gialla. 492 decessi a livello nazionale, 56 in regione con 1.256 casi.(Adnkronos) - Sono 1.263 i nuovi contagi da Coronavirus nel Lazio secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 43 morti ...