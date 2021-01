Coronavirus, mezza Italia verso la zona gialla: ecco chi cambia colore (Di giovedì 28 gennaio 2021) Venerdì 29 gennaio l’Istituto superiore di sanità renderà noto il monitoraggio settimanale dei dati relativi alla pandemia, in base al quale verranno definiti i colori delle regioni. In attesa dei dati ufficiali e delle ordinanze del Ministro della Salute Roberto Speranza, sembra che molte regioni potrebbero diventare gialle. Al momento, solo Campania, Basilicata, Molise, Provincia autonoma di Trento e Toscana sono in zona gialla, Bolzano e la Sicilia sono invece rosse, mentre tutte le altre sono arancioni. Considerando che per poter passare in una zona di restrizioni meno rigide devono trascorrere almeno due settimane, venerdì potrebbero passare in zona gialla Emilia Romagna, la Calabria e il Veneto, ammesso che l’indice Rt scenda sotto 1. Potrebbe diventare gialla addirittura la ... Leggi su sportface (Di giovedì 28 gennaio 2021) Venerdì 29 gennaio l’Istituto superiore di sanità renderà noto il monitoraggio settimanale dei dati relativi alla pandemia, in base al quale verranno definiti i colori delle regioni. In attesa dei dati ufficiali e delle ordinanze del Ministro della Salute Roberto Speranza, sembra che molte regioni potrebbero diventare gialle. Al momento, solo Campania, Basilicata, Molise, Provincia autonoma di Trento e Toscana sono in, Bolzano e la Sicilia sono invece rosse, mentre tutte le altre sono arancioni. Considerando che per poter passare in unadi restrizioni meno rigide devono trascorrere almeno due settimane, venerdì potrebbero passare inEmilia Romagna, la Calabria e il Veneto, ammesso che l’indice Rt scenda sotto 1. Potrebbe diventareaddirittura la ...

