Coronavirus | l’estate del 2021 potrebbe essere da incubo dice Andrea Crisanti

Il virologo Andrea Crisanti si dice scettico riguardo il ritorno alla normalità durante il 2021. l'estate di quest'anno sarà ancora all'insegna della cautela. Gli italiani che si augurano un pronto ritorno alla normalità anche grazie alla campagna di vaccinazione che prosegue a ritmo serrato anche se con alcuni problemi, a detta del virologo Andrea Crisanti, stanno L'articolo proviene da Leggilo.org.

