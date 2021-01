Coronavirus Lazio, 1.263 nuovi contagi e 43 morti: il bollettino (Di giovedì 28 gennaio 2021) (Adnkronos) - Sono 1.263 i nuovi contagi da Coronavirus nel Lazio secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 43 morti e 1.481 guariti. "Diminuiscono i casi, i decessi e i ricoveri e sono stabili le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 9%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende a 4%" dice l'assessore regionale alla Sanità e all'Integrazione sociosanitaria Alessio D'Amato. "I casi a Roma città tornano sotto quota 500". I tamponi sono stati oltre 13mila. Nella Regione sono 64.642 i casi attualmente positivi a Covid-19, di cui 2.458 ricoverati, 289 in terapia intensiva e 61.895 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono in totale 132.695, i decessi 4.870 e il totale dei casi esaminati è pari ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 28 gennaio 2021) (Adnkronos) - Sono 1.263 idanelsecondo ilreso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 43e 1.481 guariti. "Diminuiscono i casi, i decessi e i ricoveri e sono stabili le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 9%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende a 4%" dice l'assessore regionale alla Sanità e all'Integrazione sociosanitaria Alessio D'Amato. "I casi a Roma città tornano sotto quota 500". I tamponi sono stati oltre 13mila. Nella Regione sono 64.642 i casi attualmente positivi a Covid-19, di cui 2.458 ricoverati, 289 in terapia intensiva e 61.895 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono in totale 132.695, i decessi 4.870 e il totale dei casi esaminati è pari ...

