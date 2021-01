Coronavirus italia, il bollettino del 28 gennaio: 14.372 nuovi casi, 492 morti (Di giovedì 28 gennaio 2021) Sono 14.372 i test risultati positivi al Coronavirus nelle ultime 24 ore in italia. Secondo i dati del ministero della Salute le vittime sono 492, itamponi eseguiti nelle ultime 24 ore (molecolari e antigenici) sono stati 275.179. Il tasso di positività è del 5,2%% (ieri era del 5,17%).I casi totali da inizio epidemia sono ora 2.515.507, i morti 87.381. Gli attualmente positivi sono 474.617 (-3.352 rispetto a ieri). Sono invece 1.953.509 i pazienti dimessi o guariti (+17.220). In isolamento domiciliare 451.551 persone (-2.905). Leggi su mediagol (Di giovedì 28 gennaio 2021) Sono 14.372 i test risultati positivi alnelle ultime 24 ore in. Secondo i dati del ministero della Salute le vittime sono 492, itamponi eseguiti nelle ultime 24 ore (molecolari e antigenici) sono stati 275.179. Il tasso di positività è del 5,2%% (ieri era del 5,17%).Itotali da inizio epidemia sono ora 2.515.507, i87.381. Gli attualmente positivi sono 474.617 (-3.352 rispetto a ieri). Sono invece 1.953.509 i pazienti dimessi o guariti (+17.220). In isolamento domiciliare 451.551 persone (-2.905).

ricpuglisi : 'Le politiche proposte da Alesina sono fortemente corresponsabili degli oltre 86.000 morti da coronavirus in Italia… - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 28 gennaio: 14.372 nuovi casi e 492 morti - you_trend : ? #Coronavirus, vaccini somministrati fino alle 17 di oggi in Italia: 1.653.027 Di cui prime dosi: 1.314.960 Di cu… - DomenicaGianne4 : RT @MinervaMcGrani1: - Elisa72Parma : RT @MinervaMcGrani1: -