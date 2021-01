Coronavirus, in Veneto 52 decessi in 24 ore. Zaia: «A breve test a campione nelle scuole» – Il video (Di giovedì 28 gennaio 2021) In Veneto si contano 572 nuovi positivi al Coronavirus e 52 morti nelle ultime 24 ore. L’incidenza comunicata dalla Regione nel bollettino del 28 gennaio è dell’1,75%. Nel calcolo rientrano sia i tamponi molecolari, sia quelli rapidi, per un totale di 32.662 tamponi effettuati. Il totale dei contagiati dall’inizio dell’epidemia tocca dunque quota 309.909, quello dei decessi arriva a 8.809. I ricoverati attuali sono 2.369, di cui 283 in terapia intensiva (-7) e 2.086 in area non critica (-99), mentre i soggetti attualmente positivi sono 38.964. Presentando i dati, il governatore Luca Zaia ha dichiarato: «A breve, dopo la riapertura delle scuole superiori dal primo febbraio, ci attiveremo per fare dei test a campione negli istituti. ... Leggi su open.online (Di giovedì 28 gennaio 2021) Insi contano 572 nuovi positivi ale 52 mortiultime 24 ore. L’incidenza comunicata dalla Regione nel bollettino del 28 gennaio è dell’1,75%. Nel calcolo rientrano sia i tamponi molecolari, sia quelli rapidi, per un totale di 32.662 tamponi effettuati. Il totale dei contagiati dall’inizio dell’epidemia tocca dunque quota 309.909, quello deiarriva a 8.809. I ricoverati attuali sono 2.369, di cui 283 in terapia intensiva (-7) e 2.086 in area non critica (-99), mentre i soggetti attualmente positivi sono 38.964. Presentando i dati, il governatore Lucaha dichiarato: «A, dopo la riapertura dellesuperiori dal primo febbraio, ci attiveremo per fare deinegli istituti. ...

