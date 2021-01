Coronavirus, in Sicilia 994 nuovi casi e 37 decessi (Di giovedì 28 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Lievissimo decremento dei nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia. Secondo il bollettino del Ministero della Salute, i nuovi contagiati nelle ultime 24 ore sono 994 (-2 rispetto al giorno precedente). Bisogna però registrare un significativo calo dei tamponi a 22.761. L’indice di positività risale al 4,3%. Lievissimo calo dei decessi, 37 (-1), i guariti oggi sono 1.811 mentre gli attualmente positivi calano di 854 unità a 46.171. Tra i dati positivi quelli sui ricoveri nei reparti ordinari, 1.405 (-16), mentre le terapie intensive registrano un calo attestandosi a 215 pazienti (-17) con 7 nuovi ingressi (ieri erano stati 11). In isolamento domiciliare vi sono 44.556 persone.(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 28 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Lievissimo decremento deipositivi alin. Secondo il bollettino del Ministero della Salute, icontagiati nelle ultime 24 ore sono 994 (-2 rispetto al giorno precedente). Bisogna però registrare un significativo calo dei tamponi a 22.761. L’indice di positività risale al 4,3%. Lievissimo calo dei, 37 (-1), i guariti oggi sono 1.811 mentre gli attualmente positivi calano di 854 unità a 46.171. Tra i dati positivi quelli sui ricoveri nei reparti ordinari, 1.405 (-16), mentre le terapie intensive registrano un calo attestandosi a 215 pazienti (-17) con 7ingressi (ieri erano stati 11). In isolamento domiciliare vi sono 44.556 persone.(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

