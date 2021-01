Coronavirus: in Lombardia oltre 256mila vaccinazioni, 67,2% a operatori sanitari (Di giovedì 28 gennaio 2021) Milano, 28 gen. (Adnkronos) - Regione Lombardia ha effettuato ad oggi oltre 256.000 vaccini anti covid. Di questi, la stragrande maggioranza, più di 172.000 (67,2%) sono stati somministrati a operatori sanitari di strutture pubbliche, private, medici di medicina generale (mmg), pediatri di libera scelta e liberi professionisti, 30.000 (11,7%) a ospiti di strutture sanitarie e sociosanitarie e 54.000 (21,1%) a operatori non sanitari (personale che opera nelle aziende ospedaliere pubbliche, private, enti e strutture accreditate o autorizzate nell'ambito del servizio sanitario regionale). Il personale vaccinato rientra quindi nelle categorie indicate dalla struttura commissariale, per la prima fase della campagna. Si evidenzia che ad ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 28 gennaio 2021) Milano, 28 gen. (Adnkronos) - Regioneha effettuato ad oggi256.000 vaccini anti covid. Di questi, la stragrande maggioranza, più di 172.000 (67,2%) sono stati somministrati adi strutture pubbliche, private, medici di medicina generale (mmg), pediatri di libera scelta e liberi professionisti, 30.000 (11,7%) a ospiti di strutturee e socioe e 54.000 (21,1%) anon(personale che opera nelle aziende ospedaliere pubbliche, private, enti e strutture accreditate o autorizzate nell'ambito del servizioo regionale). Il personale vaccinato rientra quindi nelle categorie indicate dalla struttura commissariale, per la prima fase della campagna. Si evidenzia che ad ...

