Coronavirus in Italia, il bollettino del 28 gennaio: 14.372 i nuovi casi (Di giovedì 28 gennaio 2021) I dati di oggi del Coronavirus I dati in Italia del contagio da Coronavirus di oggi, giovedì 28 gennaio 2021, registrano 14.372 nuovi casi, in lieve calo rispetto a ieri, mentre il numero dei decessi è leggermente più alto di ieri 492. Il tasso di positività sale al 5,2%. Gli aggiornamenti Gli attuali positivi in Italia sono un totale di 474.617, numero inferiore rispetto a ieri. 102 sono i nuovi ingressi nelle terapie intensive, mentre il dato sui guariti/dimessi evidenzia un incremento di 17.220 unità, un numero inferiore rispetto al giorno precedente. Continua a scendere il numero delle persone in isolamento domiciliare, così come il totale dei ricoverati che è di 20.778 unità. Le regioni Lombardia, Veneto e Piemonte continuano a rimanere le ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 28 gennaio 2021) I dati di oggi delI dati indel contagio dadi oggi, giovedì 282021, registrano 14.372, in lieve calo rispetto a ieri, mentre il numero dei decessi è leggermente più alto di ieri 492. Il tasso di positività sale al 5,2%. Gli aggiornamenti Gli attuali positivi insono un totale di 474.617, numero inferiore rispetto a ieri. 102 sono iingressi nelle terapie intensive, mentre il dato sui guariti/dimessi evidenzia un incremento di 17.220 unità, un numero inferiore rispetto al giorno precedente. Continua a scendere il numero delle persone in isolamento domiciliare, così come il totale dei ricoverati che è di 20.778 unità. Le regioni Lombardia, Veneto e Piemonte continuano a rimanere le ...

