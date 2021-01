Coronavirus in Campania, i dati del 27 gennaio: 1.313 nuovi positivi e 684 guariti (Di giovedì 28 gennaio 2021) Coronavirus in Campania: il bollettino di ieri 27 gennaio dell’unità di Crisi regionale riporta 1.313 positivi su 16.112 tamponi effettuati. Si attesta oggi all’8,14% (contro il 7,39 di ieri) l’incidenza dei positivi al Coronavirus in Campania, con 1.313 positivi, di cui 123 casi identificati da test antigenico rapido, 684 guariti e 35 decessi, di cui Leggi su 2anews (Di giovedì 28 gennaio 2021)in: il bollettino di ieri 27dell’unità di Crisi regionale riporta 1.313su 16.112 tamponi effettuati. Si attesta oggi all’8,14% (contro il 7,39 di ieri) l’incidenza deialin, con 1.313, di cui 123 casi identificati da test antigenico rapido, 684e 35 decessi, di cui

