Coronavirus | il bollettino di oggi | 14 372 nuovi casi e 492 morti Il tasso di positività stabile al 5 | 2%

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Sono 14.372 idiregistrati in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 15.204 di ieri, a fronte di 275.179 tamponi, circa 18mila meno di ieri. Ildisale lievemente al 5,2% (ieri era al 5,1). Ancora elevato il numero delle vittime, 492 (ieri 467) per un totale di 87.381 decessi dall’inizio dell’epidemia. Prosegue, invece, la diminuzione dei ricoveri: i pazienti in terapia intensiva sono 2.288 (-64) con 102 ingressi giornalieri, 20.778 (-383) i degenti nei reparti ordinari. Gli attualmente positivi, secondo quanto riferisce ilgiornaliero del ministero della Salute, sono 474.617 (-3.352), 451.551 dei quali si trovano in isolamento domiciliare. I guariti sono 17.220 in più. La regione con il maggiore numero di...