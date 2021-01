Coronavirus, i numeri in chiaro. Pregliasco: «Inquieta il passaggio di mezza Italia in zona gialla. Ancora troppi i morti» – Il video (Di giovedì 28 gennaio 2021) «I dati di oggi ci parlano di una situazione di stabilità, segno che il decreto Natale ha funzionato bene. Rispetto alla scorsa settimana si registra persino un miglioramento, seppur lieve, nei casi di Covid: -12 per cento. Il numero dei contagi, però, resta Ancora alto così come la triste e orribile stabilità del numero dei decessi, sempre intorno alle 500 vittime al giorno». A parlare a Open è il virologo Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell’istituto Galeazzi di Milano, per il quale «Inquieta il passaggio di mezza Italia in zona gialla». «Rischiamo senza dubbio una maggiore diffusione del virus anche se mi sembra chiaro che il sistema a fasce colorate si sia rivelato un’ottima mediazione. Sempre meglio del lockdown», ha ... Leggi su open.online (Di giovedì 28 gennaio 2021) «I dati di oggi ci parlano di una situazione di stabilità, segno che il decreto Natale ha funzionato bene. Rispetto alla scorsa settimana si registra persino un miglioramento, seppur lieve, nei casi di Covid: -12 per cento. Il numero dei contagi, però, restaalto così come la triste e orribile stabilità del numero dei decessi, sempre intorno alle 500 vittime al giorno». A parlare a Open è il virologo Fabrizio, direttore sanitario dell’istituto Galeazzi di Milano, per il quale «ildiin». «Rischiamo senza dubbio una maggiore diffusione del virus anche se mi sembrache il sistema a fasce colorate si sia rivelato un’ottima mediazione. Sempre meglio del lockdown», ha ...

