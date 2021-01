Coronavirus, Gimbe: “C’è riduzione di casi, ma sui vaccini forti diseguaglianze regionali. In Lombardia 51% di dosi a non sanitari” (Di giovedì 28 gennaio 2021) riduzione di casi, ricoverati con sintomi e terapie intensive. Ma allo stesso tempo il “caos” sui vaccini con un “crollo” delle forniture nel primo trimestre e “diseguaglianze regionali”. L’ultimo monitoraggio della Fondazione Gimbe segnala luci e ombre sull’andamento e la lotta alla pandemia. Nella settimana tra il 20 e il 26 gennaio, il report segnala una riduzione dei nuovi casi, passati da 97.335 a 85.358. Scendono anche i casi attualmente positivi, con una riduzione da 535.524 a 482.417, i ricoverati con sintomi (21.355 contro i 22.699 della settimana precedente, -5,9%) e i pazienti assistiti in terapia intensiva (2.372 contro i 2.487, -4,6%). “Tutte le curve – afferma Nino Cartabellotta, presidente di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 28 gennaio 2021)di, ricoverati con sintomi e terapie intensive. Ma allo stesso tempo il “caos” suicon un “crollo” delle forniture nel primo trimestre e “”. L’ultimo monitoraggio della Fondazionesegnala luci e ombre sull’andamento e la lotta alla pandemia. Nella settimana tra il 20 e il 26 gennaio, il report segnala unadei nuovi, passati da 97.335 a 85.358. Scendono anche iattualmente positivi, con unada 535.524 a 482.417, i ricoverati con sintomi (21.355 contro i 22.699 della settimana precedente, -5,9%) e i pazienti assistiti in terapia intensiva (2.372 contro i 2.487, -4,6%). “Tutte le curve – afferma Nino Cartabellotta, presidente di ...

