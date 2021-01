Coronavirus, Germania: 952 morti. Francia: “Varianti possono causare ondata fortissima”. Israele in lockdown: ma gennaio è il mese peggiore (Di giovedì 28 gennaio 2021) I casi di contagi legati alle Varianti del Coronavirus – in particolare a quelle inglese e sudafricana – continuano a preoccupare l’Europa, dove i singoli Paesi tentano di arginare la diffusione delle infezioni. La Germania, che nelle ultime 24 ore ha registrato 15.051 contagi e 952 morti – sta lavorando a una misura per bloccare i voli provenienti da Gran Bretagna, Irlanda, Sudafrica, Brasile e Portogallo, i paesi più colpiti dalle mutazioni del Covid-19, sulle quali anche in Francia è allerta massima. Nel Paese, che va verso il terzo lockdown, il numero di casi di Varianti – quella britannica è la più frequente – è passato da 500 al giorno all’inizio di gennaio a duemila oggi, motivo per cui il ministro della Salute, Olivier Véran, teme ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 28 gennaio 2021) I casi di contagi legati alledel– in particolare a quelle inglese e sudafricana – continuano a preoccupare l’Europa, dove i singoli Paesi tentano di arginare la diffusione delle infezioni. La, che nelle ultime 24 ore ha registrato 15.051 contagi e 952– sta lavorando a una misura per bloccare i voli provenienti da Gran Bretagna, Irlanda, Sudafrica, Brasile e Portogallo, i paesi più colpiti dalle mutazioni del Covid-19, sulle quali anche inè allerta massima. Nel Paese, che va verso il terzo, il numero di casi di– quella britannica è la più frequente – è passato da 500 al giorno all’inizio dia duemila oggi, motivo per cui il ministro della Salute, Olivier Véran, teme ...

Coronavirus: Ecdc aggiorna mappa, in 'rosso scuro' Friuli e Bolzano

Bruxelles, 28 gen. (AdnKronos Salute) - L'Ecdc ha aggiornato sul suo sito la mappa delle regioni europee classificate in base alla situazione epidemiologica per i contagi da coronavirus Sars-CoV-2.

Coronavirus: nuova mappa Ue, Fvg rosso scuro (unica regione in Italia). Fedriga "vergognoso"

FVG - Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna, oltre alla provincia autonoma di Bolzano, sono le aree italiane in rosso scuro nella mappa dei contagi da Covid-19 appena pubblicata dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie.

