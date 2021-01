Coronavirus e vaccino | il primario del Santobono | “E’ l’unica via d’uscita”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Da questa pandemia usciremo facendo il. Invito tutti a farlo, provo a convincere tutti quelli che me lo chiedono a farlo. Io oggi ho avuto la seconda dose”. Arrivano le parole di Luigi Martemucci, direttore della Uoc Pediatria 2 dell’Aorn-Pausilipon di Napoli, che in una intervista alla ‘Dire’ spiega: “Penso che in Campania sul fronte delle vaccinazioni sia stato fatto un buon lavoro e che senza lo stop alla distribuzione si sarebbe continuato su quella strada”. “Se avessimo la possibilità di avere tanti vaccini disponibili – sottolinea – io sarei il primo ad andare a farli gratuitamente, anche un giorno a settimana, alla popolazione. E come me sono sicuro tanti altri medici perche’ la nostra professione è questa: mettersi al servizio degli altri. Io sarei il primo a farlo in caso di ...