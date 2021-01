Coronavirus | Castelli | ' su cartelle intervento strutturale | allargare platea'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Roma, 28 gen. (Adnkronos) - “Sulleserve un, non possiamo solo limitarci al calo di fatturato, dobbiamola, perché la crisi è una crisi seria. E ci vogliono coraggio e determinazione per risolvere anche alcuni problemi legati al magazzino pre 2015, ad una nuova rottamazione quater e ad un saldo e stralcio. Cittadini e imprese vanno supportati, anche in questo. Noi ci stiamo lavorando”. Così, intercettata dall'Adnkronos, il viceministro dell'Economia e delle Finanze, Laura, rispondendo a una domanda sulle parole del responsabile del Mef Roberto Gualtieri, che ha parlato di uno scaglionamento degli invii dellafiscali.