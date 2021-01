Coronavirus | altri 492 morti Tasso di positività al 5 | 2%

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Iper Covid-19 in Italia nelle ultime 24 ore sono ancora 492, in leggero aumento rispetto ai 467 di mercoledì. In calo, invece, i nuovi contagi: 14.372 sono risultati positivi al test (ieri erano stati 15.204) a fronte di 275.179 test. Ildi, quindi, si attesta al 5,2%, quasi stabile rispetto a ieri (fermo a 5,17%). Si riducono anche le terapie intensive (-64) e i ricoveri (-383). Gli ingressi giornalieri sono 102. In totale in rianimazione ci sono 2.288 persone. Nei reparti ordinari sono invece ricoverati 20.778 pazienti, in calo di 383 unità rispetto a ieri.

Sono stati registrati 1.159 casi positivi: 457 in provincia di Bari, 78 in provincia di Brindisi, 55 nella provincia BAT, 234 in provincia di Foggia, 136 in provincia di Lecce, 200 in provincia di Tar ...Firenze, 28 gennaio 2021 - Come anticipato questa mattina dal governatore della Toscana Eugenio Giani, i nuovi casi di Covid sono 620 in più rispetto a ieri (605 confermati con t ...