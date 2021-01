Coronavirus: a Brescia 474 positivi e 7 morti, i nuovi contagi Comune per Comune (Di giovedì 28 gennaio 2021) Si conferma in provincia di Brescia la lieve risalita della curva del contagio: 474 i nuovi casi nelle ultime 24 ore, il picco da quasi 20 giorni, per un totale di 2.278 contagi in sette giorni e una ... Leggi su bresciatoday (Di giovedì 28 gennaio 2021) Si conferma in provincia dila lieve risalita della curva delo: 474 icasi nelle ultime 24 ore, il picco da quasi 20 giorni, per un totale di 2.278in sette giorni e una ...

quibresciait : Coronavirus a Brescia, positivi tra dipendenti del Comune di Tremosine - Da ieri solo servizi essenziali e solo su… - infoitinterno : Coronavirus: a Brescia 474 positivi e 7 morti, i nuovi contagi Comune per Comune - infoitinterno : ???????? CORONAVIRUS, 27 gennaio 2021: +2.293 casi in Lombardia ??+474 a Brescia ?? 62 i morti… - Franco32656300 : In provincia di Brescia c'è un 'paese-focolaio': 158 positivi e 18 in ospedale in meno di un mese Il sindaco Giovan… - quibresciait : Coronavirus: a Brescia 474 contagi, in Lombardia 2.293 e 62 morti - I malati ricoverati in terapia intensiva sono … -