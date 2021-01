Coppia uccisa a Bolzano | morta la mamma di Laura Perselli

Leggi su limemagazine.eu

(Di giovedì 28 gennaio 2021) . Èladi, la donnainsieme al compagno alo scorso 4 gennaio. Si è spenta all’età di 96 anni, senza aver mai saputo della scomparsa della figlia e dell’indagine per omicidio a carico del nipote Benno Neumair. Secondo le ipotesi investigative quella notte uccise i genitori e si liberò dei corpi. Èladi, la donnainsieme al compagno Peter, a, lo scorso 4 gennaio. Si è spenta all’età di 96 anni, senza aver mai saputo della scomparsa della figlia e dell’indagine per omicidio a carico del nipote Benno Neumair. Proprio dal 4 gennaio l’anziana non riceveva visite della figlia, eppure i parenti hanno ...