Coppa Italia: Napoli-Spezia, le ultime sulle probabili formazioni

Napoli e Spezia si giocheranno questa sera allo stadio Maradona l'ultimo posto nelle semifinali di Coppa Italia. Chi passerà dovrà poi vedersela con l'Atalanta. Dopo le ultime prestazioni sottotono, Gattuso passa al 4-3-3, puntando sul tridente Politano-Lozano-Insigne. A centrocampo ancora Demme con Elmas accanto al solito Zielinski. Nello Spezia, confermato Krapikas in porta, ormai portiere di Coppa degli spezzini e con buoni risultati. Tridente anche per Italiano, con Verde-Galabinov-Agudelo in attacco. A centrocampo Ricci con Acampora e Deiola. Queste le probabili formazioni: Napoli (4-3-3): Ospina; Hysaj, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Demme, Zielinski; Politano, Lozano,

