Coppa Italia, Napoli alle semifinali: la rivincita di Gattuso (Di venerdì 29 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiCoppa Italia – Il Napoli supera lo Spezia per 4-2 ed ha accesso alle semifinali. Dopo un primo tempo straripante gli azzurri calano nella ripresa subendo due gol evitabili in pochi minuti. La squadra però oggi doveva dare una risposta e l'ha data. Rete di Koulibaly al 5?, raddoppio di Lozano al 20?, poi tris con Politano al 30? e poker con Elmas al 40?. Nella ripresa lo Spezia accorcia prima con Gyasi al 71 e due minuto dopo con Acampora Napoli (4-3-3): Ospina; Hysaj, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Elmas (68? Lobotka), Demme, Zielinski (68? Osimehn); Politano (88? De Silvestri), Lozano (46? Mertens, 88? Bakayoko), Insigne. All. Gattuso Spezia (4-3-3): Krapikas; Vignali (74? Ramos), Ismajli, Terzi, Dell'Orco (46? Sena); Estevez (46? Bastoni), ...

