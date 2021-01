Coppa Italia, le probabili formazioni di Napoli-Spezia: Lozano torna punta (Di giovedì 28 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCoppa Italia – Questa sera alle ore 21 andrà in scena l’ultimo atto dei Quarti di finale allo Stadio Maradona con Napoli-Spezia. Gli azzurri, dopo tante critiche sono chiamati a tornare alla vittoria. Ieri sera è arrivata la fiducia di Aurelio De Laurentiis a Gattuso dopo tante polemiche ascoltate nei giorni scorsi. Il patron azzurro ha mostrato quindi di credere nell’allenatore calabrese e di voler proseguire con lui. I risultati però devono arrivare. La Coppa Italia in questo senso può rappresentare un’ottima occasione per risistemare i problemi che si sono creati attorno allo spogliato. Queste le probabili formazioni di Napoli-Spezia. Napoli: Meret; ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 28 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Questa sera alle ore 21 andrà in scena l’ultimo atto dei Quarti di finale allo Stadio Maradona con. Gli azzurri, dopo tante critiche sono chiamati are alla vittoria. Ieri sera è arrivata la fiducia di Aurelio De Laurentiis a Gattuso dopo tante polemiche ascoltate nei giorni scorsi. Il patron azzurro ha mostrato quindi di credere nell’allenatore calabrese e di voler proseguire con lui. I risultati però devono arrivare. Lain questo senso può rappresentare un’ottima occasione per risistemare i problemi che si sono creati attorno allo spogliato. Queste ledi: Meret; ...

