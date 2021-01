Coppa Italia | le pagelle di Napoli-Spezia | Lozano sempre più leader

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti, ledegli azzurri dopo. Ospina 6 – Mai chiamato nel primo in causa nel primo tempo. Nel secondo invece non ha colpe sui due gol spezzini. Mario Rui 6,5 – Partita generosa quella di Mario Rui che spinge costantemente nel primo tempo. Cala nella ripresa. Koulibaly 7,5 – In difesa è il soltio leone. La notizia però è ciò che fa in attacco. Il gol di tacco che apre il match è di pregevole fattura. Brutto invece l’errore che ha dato il via al secondo gol dello. Manolas 6 – La difesa nel primo tempo non viene praticamente mai chiamata in causa e i giocatori possono giocare la palla con tranquillità. Il voto però è appena sufficiente per l’errore sul gol del 4-1 dove lascia Gyasi praticamente solo davanti a Ospina. Hysaj 6,5 ...